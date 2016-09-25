Эредивизие. «Фейеноорд» одержал седьмую победу подряд, уничтожив «Роду», и остался лидером чемпионата

В матче 7-го тура Эредивизие лидер чемпионата «Фейеноорд» одержал крупную победу над «Родой» со счетом 5:0. Отметим, что данный успех стал для клуба из Роттердама седьмым подряд, благодаря чему команда единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Голландии.

В других встречах «Твенте» на своем поле взял верх над «Витессом», «Утрехт» оказался сильнее «Спарты», НЕК и «Виллем II» голов не забили.

Чемпионат Голландии. Эредивизие. 7-й тур

Твенте – Витесс – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Унал, 16; 2:0 – Целина, 85; 2:1 – Бэйкер, 90.

Утрехт – Спарта – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Живкович, 3; 2:0 – Баразит, 80.

Фейеноорд – Рода – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Йоргенсен, 25; 2:0 – Эль-Ахмади, 35; 3:0 – Йоргенсен, 83; 4:0 – Торнстра, 88; 5:0 – Конголо, 90.

НЕК – Виллем II – 0:0

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