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Фейеноорд - Рода

25.09.2016, Воскресенье, 17:45 мск Роттердам, стадион Де Кейп Голландия. Эредивизие, 7 тур Фейеноорд - Рода
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
24 тур
21 февраля, воскресенье 18:45 Фейеноорд 1:1 Рода
6 тур
20 сентября, воскресенье 13:30 Рода 1:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
22 тур
4 февраля, вторник 21:45 Рода 1:2 Фейеноорд
5 тур
1 сентября, воскресенье 18:30 Фейеноорд 4:0 Рода
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
26 тур
10 марта, воскресенье 15:30 Рода 0:1 Фейеноорд
12 тур
11 ноября, воскресенье 17:30 Фейеноорд 5:2 Рода
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
29 тур
11 апреля, среда 22:00 Рода 0:0 Фейеноорд
2 тур
13 августа, суббота 22:45 Фейеноорд 3:0 Рода
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
28 тур
20 марта, воскресенье 16:30 Рода 3:0 Фейеноорд
13 тур
7 ноября, воскресенье 16:30 Фейеноорд 1:1 Рода
Чемпионат Голландии (2009/2010)
26 тур
7 марта, воскресенье 14:30 Рода 2:4 Фейеноорд
4 тур
23 августа, воскресенье 18:30 Фейеноорд 4:0 Рода
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 34 26 4 4 86:25 +61 82
2. Аякс 34 25 6 3 79:23 +56 81
3. ПСВ 34 22 10 2 68:23 +45 76
4. Утрехт 34 18 8 8 54:38 +16 62
5. Витесс 34 15 6 13 51:40 +11 51
6. Алкмаар 34 12 13 9 56:52 +4 49
7. Твенте 34 12 9 13 48:50 -2 45
8. Гронинген 34 10 13 11 55:51 +4 43
9. Херенвен 34 12 7 15 54:53 +1 43
10. Хераклес 34 12 7 15 53:55 -2 43
11. АДО Ден Хааг 34 11 5 18 37:59 -22 38
12. Экселсиор 34 9 10 15 43:60 -17 37
13. Виллем II 34 9 9 16 29:44 -15 36
14. Зволле 34 9 8 17 39:67 -28 35
15. Спарта Рот 34 9 7 18 42:61 -19 34
16. НЕК 34 9 7 18 32:59 -27 34
17. Рода 34 7 12 15 26:51 -25 33
18. Гоу Эхед Иглс 34 6 5 23 32:73 -41 23
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