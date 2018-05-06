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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Эспаньол
Атлетико - Эспаньол: обзор матча 06 мая 2018
Атлетико
06.05.2018, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 36 тур
0 : 2
Завершен
Эспаньол
53'
О. Мелендо
77'
Л. Баптистао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Эспаньол
Желтая карточка
Х. Хименес
90'
+1
77'
ГОЛ! 0:2!
Л. Баптистао
Пас отдал
О. Мелендо
74'
Желтая карточка
О. Мелендо
53'
ГОЛ! 0:1!
О. Мелендо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
16
Филипе Луис
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
6
Коке
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Атлетико
1
Аксель Вернер
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Облак
20
Хименес
15
Савич
16
Луис
21
Эрнандес
24
Врсалько
18
Парти
6
Коке
7
Витоло
9
Гамейро
9
Торрес
1-1-4-1-2
13
Лопес
5
Налдо
5
Лопес
10
Дардер
4
Санчес
21
Лопес
15
Санчес
21
Мелендо
12
Баптистао
7
Морено
Остались в запасе
Атлетико
Эспаньол
1
Аксель Вернер
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
21
Марк Рока
ОП
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Остались в запасе
21
Марк Рока
ОП
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Атлетико - Эспаньол
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
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