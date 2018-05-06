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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Норвич Сити
Шеффилд Уэнсдэй - Норвич Сити: обзор матча 06 мая 2018
Шеффилд Уэнсдэй
06.05.2018, воскресенье, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
5 : 1
Завершен
Норвич Сити
14'
А. Нухиу
30'
Ф. Форестьери
58'
Ф. Венансио
60'
А. Нухиу
90+3'
А. Нухиу (П)
84'
Т. Клозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Норвич Сити
ГОЛ с пенальти! 5:1!
А. Нухиу
90'
+3
84'
ГОЛ! 4:1!
Т. Клозе
ГОЛ! 4:0!
А. Нухиу
60'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Венансио
Пас отдал
А. Рич
58'
57'
Желтая карточка
Т. Клозе
ГОЛ! 2:0!
Ф. Форестьери
30'
Желтая карточка
А. Нухиу
28'
ГОЛ! 1:0!
А. Нухиу
Пас отдал
А. Рич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
7
Марку Матиаш
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
3-2-1-3
25
Доусон
36
Пудил
4
Ловенс
3
Венансио
6
Пелюпесси
3
Рич
10
Беннэн
45
Форестьери
19
Жоао
9
Нухиу
2-2-1-2
1
Ганн
5
Клозе
4
Циммерманн
78
Ляйтнер
6
Рид
10
Мэддисон
23
Мерфи
7
Оливейра
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Норвич Сити
33
Джо Уайлдсмит
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
7
Марку Матиаш
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
7
Марку Матиаш
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Норвич Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
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