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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко - Словакия
Марокко - Словакия: обзор матча 04 июня 2018
Марокко
04.06.2018, понедельник, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Словакия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Марокко - Словакия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
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Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
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1 : 1
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