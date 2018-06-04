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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Италия - Нидерланды
Италия - Нидерланды: обзор матча 04 июня 2018
Италия
04.06.2018, понедельник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Нидерланды
67'
С. Дзадза
88'
Н. Аке
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Италия - Нидерланды
90'
+2
Желтая карточка
Д. Янмат
Желтая карточка
С. Дзадза
89'
88'
ГОЛ! 1:1!
Н. Аке
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Д. Бонавентура
87'
82'
Замена
Э. Элиа
️️️️
Р. Бабел
78'
Замена
В. Вегхорст
️️️️
Д. Блинд
78'
Замена
К. Промес
️️️️
М. де Рон
Замена
Д. Базелли
️️️️
Жоржиньо
78'
Желтая карточка
Ф. Кьеза
75'
71'
Замена
Н. Аке
️️️️
М. де Лигт
71'
Замена
С. Бергейс
️️️️
Р. Вормер
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
Л. Инсинье
70'
Красная карточка
Д. Кришито
69'
ГОЛ! 1:0!
С. Дзадза
Пас отдал
Ф. Кьеза
67'
Замена
С. Дзадза
️️️️
А. Белотти
63'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
С. Верди
61'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
Д. Дзаппакоста
59'
46'
Замена
Д. Янмат
️️️️
Х. Хатебур
43'
Желтая карточка
Р. Вормер
28'
Желтая карточка
М. де Рон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
14
Маттиа Перин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
15
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
16
Бриан Кристанте
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Жоржиньо
ЦП
23
Симоне Верди
АП
9
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
18
Тонни Вилена
ЛАЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Ханс Хатебур
ПАЗ
3
Мартен де Рон
ОП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
0
Рууд Вормер
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
19
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
0
Маттиа Кальдара
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
13
Роландо Мандрагора
ЦП
0
Даниэле Базелли
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Маттео Политано
ПВ
11
Доменико Берарди
ПВ
9
Марио Балотелли
ЦФ
7
Симоне Дзадза
ЦФ
Нидерланды
0
Сержио Падт
ВР
23
Йерун Зут
ВР
14
Теренс Конголо
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
16
Кевин Строотман
ЦП
0
Дэйви Проппер
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
21
Эльеро Элиа
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
4-1-2-2-1
14
Перин
4
Кришито
6
Романьоли
15
Ругани
2
Дзаппакоста
16
Кристанте
7
Бонавентура
8
Жоржиньо
10
Инсинье
23
Верди
9
Белотти
3-3-2-2
13
Силлессен
4
ван Дейк
6
де Лигт
17
Блинд
2
Хатебур
3
де Рон
18
Вилена
8
Вейналдум
0
Вормер
19
Бабел
10
Депай
23
Верди
14
Кьеза
14
Кьеза
23
Верди
10
Инсинье
19
Бонуччи
19
Бонуччи
10
Инсинье
2
Дзаппакоста
2
Де Шильо
2
Де Шильо
2
Дзаппакоста
8
Жоржиньо
0
Базелли
0
Базелли
8
Жоржиньо
7
Бонавентура
10
Пеллегрини
10
Пеллегрини
7
Бонавентура
9
Белотти
7
Дзадза
7
Дзадза
9
Белотти
6
де Лигт
5
Аке
5
Аке
6
де Лигт
2
Хатебур
0
Янмат
0
Янмат
2
Хатебур
0
Вормер
11
Бергейс
11
Бергейс
0
Вормер
19
Бабел
21
Элиа
21
Элиа
19
Бабел
3
де Рон
11
Промес
11
Промес
3
де Рон
17
Блинд
9
Вегхорст
9
Вегхорст
17
Блинд
Остались в запасе
Италия
Нидерланды
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
0
Маттиа Кальдара
ЦЗ
13
Роландо Мандрагора
ЦП
7
Маттео Политано
ПВ
11
Доменико Берарди
ПВ
9
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
0
Сержио Падт
ВР
23
Йерун Зут
ВР
14
Теренс Конголо
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Кевин Строотман
ЦП
0
Дэйви Проппер
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
0
Маттиа Кальдара
ЦЗ
13
Роландо Мандрагора
ЦП
7
Маттео Политано
ПВ
11
Доменико Берарди
ПВ
9
Марио Балотелли
ЦФ
Остались в запасе
0
Сержио Падт
ВР
23
Йерун Зут
ВР
14
Теренс Конголо
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Кевин Строотман
ЦП
0
Дэйви Проппер
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Италия - Нидерланды
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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