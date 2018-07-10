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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Франция - Бельгия
Франция - Бельгия: обзор матча 10 июля 2018
Франция
10.07.2018, вторник, 21:00
Чемпионат мира, 1/2 финала
1 : 0
Завершен
Бельгия
51'
С. Умтити
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Бельгия
90'
+4
Желтая карточка
Я. Вертонген
Желтая карточка
К. Мбаппе
90'
+3
90'
+1
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Н. Шадли
Замена
К. Толиссо
️️️️
Б. Матюиди
86'
Замена
С. Н'Зонзи
️️️️
О. Жиру
85'
Травма
Б. Матюиди
84'
80'
Замена
Я. Карраско
️️️️
М. Феллайни
71'
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
63'
Желтая карточка
Э. Азар
60'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
М. Дембеле
ГОЛ! 1:0!
С. Умтити
Пас отдал
А. Гризманн
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Поль Погба
ЦП
14
Блейз Матюиди
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Аксель Витсель
ОП
8
Маруан Феллайни
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
10
Эден Азар
АП
22
Насер Шадли
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Франция
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
22
Бенжамин Менди
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
12
Корентен Толиссо
ЦП
8
Тома Лемар
АП
18
Набиль Фекир
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
8
Флориан Товен
ПВ
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
3
Томас Вермален
ЦЗ
4
Дедрик Боята
ЦЗ
16
Торган Азар
ЛВ
11
Янник Карраско
ЛВ
8
Юри Тилеманс
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
4-1-2-3
1
Льорис
21
Эрнандес
4
Варан
5
Умтити
15
Павар
13
Канте
6
Погба
14
Матюиди
7
Гризманн
9
Жиру
10
Мбаппе
3-1-3-2-1
1
Куртуа
4
Компани
5
Вертонген
2
Алдервейрелд
6
Витсель
22
Шадли
19
Дембеле
8
Феллайни
7
Де Брюйне
10
Азар
9
Лукаку
9
Жиру
15
Н'Зонзи
15
Н'Зонзи
9
Жиру
14
Матюиди
12
Толиссо
12
Толиссо
14
Матюиди
8
Феллайни
11
Карраско
11
Карраско
8
Феллайни
19
Дембеле
14
Мертенс
14
Мертенс
19
Дембеле
22
Шадли
23
Батшуайи
23
Батшуайи
22
Шадли
Остались в запасе
Франция
Бельгия
8
Тома Лемар
АП
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
22
Бенжамин Менди
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
18
Набиль Фекир
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
8
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
3
Томас Вермален
ЦЗ
4
Дедрик Боята
ЦЗ
8
Юри Тилеманс
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
16
Торган Азар
ЛВ
18
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
8
Тома Лемар
АП
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
22
Бенжамин Менди
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
18
Набиль Фекир
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
8
Флориан Товен
ПВ
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
3
Томас Вермален
ЦЗ
4
Дедрик Боята
ЦЗ
8
Юри Тилеманс
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
16
Торган Азар
ЛВ
18
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Франция - Бельгия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Кунья
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Россия 1
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