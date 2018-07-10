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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Флора - Хапоэль БШ
Флора - Хапоэль БШ: обзор матча 10 июля 2018
Флора
10.07.2018, вторник, 18:30
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 4
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Хапоэль БШ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Флора - Хапоэль БШ
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Флора
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Харью
3 : 1
21.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
18.10.2026
Таммека
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Информация о матче
Стадион:
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