Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Хапоэль БШ - Флора
Хапоэль БШ - Флора: обзор матча 17 июля 2018
Хапоэль БШ
17.07.2018, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
3 : 1
Первый матч – 4 : 1
Завершен
Флора
48'
М. Меликсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль БШ - Флора
56'
Желтая карточка
А. Дмитриев
ГОЛ! 1:0!
М. Меликсон
Пас отдал
Б. Биттон
48'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль БШ
99
Яннис Анестис
ВР
20
Лоай Таха
ЦЗ
28
Жульен Кето
ЦЗ
5
Шир Тзедек
ЦЗ
26
Бен Биттон
ЦЗ
24
Маор Меликсон
ЦП
30
Джон Огочукву
ЦП
9
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
Флора
1
Микхел Аксалу
ВР
73
Маит Тоом
ВР
19
Герт Камс
ЦЗ
21
Мадис Вихманн
ЦЗ
15
Рауно Саппинен
ЦП
19
Александр Дмитриев
ЦП
Главный тренер
Норберт Хюрт
Хапоэль БШ
1
Давид Гореш
ВР
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
8
Владимир Браун
ЦП
16
Нив Жрихан
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Флора
9
Эрик Сорга
ЦФ
4-2-1
99
Анестис
20
Таха
5
Тзедек
26
Биттон
28
Кето
24
Меликсон
30
Огочукву
9
Саар
2-2
1
Аксалу
19
Камс
21
Вихманн
15
Саппинен
19
Дмитриев
Остались в запасе
Хапоэль БШ
Флора
1
Давид Гореш
ВР
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
8
Владимир Браун
ЦП
16
Нив Жрихан
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
9
Эрик Сорга
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Остались в запасе
1
Давид Гореш
ВР
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
8
Владимир Браун
ЦП
16
Нив Жрихан
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Остались в запасе
9
Эрик Сорга
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
Главный тренер
Норберт Хюрт
Статистика матча Хапоэль БШ - Флора
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Флора
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Харью
3 : 1
21.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
18.10.2026
Таммека
Информация о матче
Стадион:
Тото Тернер
Новости команд
Все
Хапоэль БШ
Флора
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Юнион» и «Хапоэль Беер-Шева» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«АЗ Алкмар» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Юнион» и «Хапоэль Беер-Шева» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«АЗ Алкмар» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Флора» – «Интер Эскальдес»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Экс-глава департамента детского и юношеского футбола «Зенита» возглавил «Флору»
2017.01.03 08:54
Главным тренером сборной Эстонии назначен Мартин Рейм
2016.09.14 16:40
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+