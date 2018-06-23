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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Германия - Швеция
Германия - Швеция: обзор матча 23 июня 2018
Германия
23.06.2018, суббота, 21:00
Чемпионат мира, группа F, 2 тур
2 : 1
Завершен
Швеция
48'
М. Ройс
90+5'
Т. Кроос
32'
О. Тойвонен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Швеция
90'
+6
Желтая карточка
С. Ларссон
ГОЛ! 2:1!
Т. Кроос
Пас отдал
М. Ройс
90'
+5
90'
Замена
И. Телин
️️️️
М. Берг
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Й. Хектор
87'
Вторая желтая
Д. Боатенг
82'
78'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
О. Тойвонен
74'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
В. Классон
Желтая карточка
Д. Боатенг
71'
52'
Желтая карточка
А. Экдаль
ГОЛ! 1:1!
М. Ройс
Пас отдал
М. Гомес
48'
Замена
М. Гомес
️️️️
Ю. Дракслер
46'
32'
ГОЛ! 0:1!
О. Тойвонен
Пас отдал
В. Классон
Замена
И. Гюндоган
️️️️
С. Руди
31'
Травма
С. Руди
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
19
Себастьян Руди
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Марко Ройс
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ПЗ
17
Виктор Классон
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
20
Ола Тойвонен
ЦФ
9
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
2
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Сами Хедира
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
10
Месут Озил
АП
23
Марио Гомес
ЦФ
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
13
Густав Свенссон
ЦП
15
Оскар Хильемарк
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
22
Исаак Телин
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Нойер
3
Хектор
17
Боатенг
2
Рюдигер
19
Руди
6
Киммих
8
Кроос
7
Дракслер
11
Ройс
13
Мюллер
11
Вернер
4-2-2-2
1
Ольсен
2
Лустиг
4
Гранквист
3
Линделеф
6
Аугустинссон
7
Ларссон
13
Экдаль
17
Классон
10
Форсберг
9
Берг
20
Тойвонен
19
Руди
21
Гюндоган
21
Гюндоган
19
Руди
3
Хектор
14
Брандт
14
Брандт
3
Хектор
7
Дракслер
23
Гомес
23
Гомес
7
Дракслер
17
Классон
21
Дурмаз
21
Дурмаз
17
Классон
9
Берг
22
Телин
22
Телин
9
Берг
20
Тойвонен
11
Гуидетти
11
Гуидетти
20
Тойвонен
Остались в запасе
Германия
Швеция
12
Кевин Трапп
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
2
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Сами Хедира
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
10
Месут Озил
АП
Главный тренер
Йоахим Лев
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
13
Густав Свенссон
ЦП
15
Оскар Хильемарк
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
Главный тренер
Янне Андерссон
Остались в запасе
12
Кевин Трапп
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
2
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Сами Хедира
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
10
Месут Озил
АП
Остались в запасе
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
13
Густав Свенссон
ЦП
15
Оскар Хильемарк
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Янне Андерссон
Статистика матча Германия - Швеция
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
Первый Канал
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