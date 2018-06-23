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Чемпионат мира по футболу 2026
Бельгия - Тунис
Бельгия - Тунис: обзор матча 23 июня 2018
Бельгия
23.06.2018, суббота, 15:00
Чемпионат мира, группа G, 2 тур
5 : 2
Завершен
Тунис
6'
Э. Азар (П)
16'
Р. Лукаку
45+3'
Р. Лукаку
51'
Э. Азар
90'
М. Батшуайи
18'
Д. Бронн
90+2'
В. Хазри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Тунис
90'
+2
ГОЛ! 5:2!
В. Хазри
Пас отдал
Х. Наггес
ГОЛ! 5:1!
М. Батшуайи
Пас отдал
Ю. Тилеманс
90'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
Д. Мертенс
86'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Э. Азар
68'
59'
Замена
Н. Слити
️️️️
Ф. Сасси
Замена
М. Феллайни
️️️️
Р. Лукаку
59'
ГОЛ! 4:1!
Э. Азар
Пас отдал
К. Де Брюйне
51'
ГОЛ! 3:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Т. Менье
45'
+3
42'
Замена
Й. Беналуан
️️️️
С. Бен Юссеф
41'
Травма
С. Бен Юссеф
24'
Замена
Х. Наггес
️️️️
Д. Бронн
23'
Травма
Д. Бронн
18'
ГОЛ! 2:1!
Д. Бронн
Пас отдал
В. Хазри
ГОЛ! 2:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Д. Мертенс
16'
14'
Желтая карточка
Ф. Сасси
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Азар
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
6
Аксель Витсель
ОП
10
Эден Азар
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Тунис
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
2
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
4
Яссин Мерья
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ПЗ
13
Фержани Сасси
ЛП
17
Эйе Скири
ОП
8
Фахредин Бен Юссеф
ЦП
9
Анис Бадри
ЦП
7
Сайф-Эддин Хауи
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Набиль Маалул
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
16
Торган Азар
ЛВ
19
Леандер Дендокер
ЦП
8
Маруан Феллайни
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Тунис
1
Аймен Матлути
ВР
21
Хамди Наггес
ЦЗ
3
Йоан Беналуан
ЦЗ
6
Рами Бедуи
ЦЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
15
Ахмед Халил
ЦП
18
Гилан Чаалани
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
14
Мохамед Бен Амор
ПП
19
Бассем Срарфи
ПВ
19
Забер Халифа
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Куртуа
4
Боята
5
Вертонген
2
Алдервейрелд
15
Менье
6
Витсель
10
Азар
11
Карраско
7
Де Брюйне
14
Мертенс
9
Лукаку
4-1-3-1-1
1
Бен Мустафа
6
Бронн
2
Бен Юссеф
4
Мерья
12
Маалул
17
Скири
8
Бен Юссеф
9
Бадри
13
Сасси
7
Хауи
10
Хазри
9
Лукаку
8
Феллайни
8
Феллайни
9
Лукаку
14
Мертенс
8
Тилеманс
8
Тилеманс
14
Мертенс
10
Азар
23
Батшуайи
23
Батшуайи
10
Азар
6
Бронн
21
Наггес
21
Наггес
6
Бронн
2
Бен Юссеф
3
Беналуан
3
Беналуан
2
Бен Юссеф
13
Сасси
23
Слити
23
Слити
13
Сасси
Остались в запасе
Бельгия
Тунис
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
19
Леандер Дендокер
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
16
Торган Азар
ЛВ
18
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
15
Ахмед Халил
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
1
Аймен Матлути
ВР
6
Рами Бедуи
ЦЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
18
Гилан Чаалани
ЦП
14
Мохамед Бен Амор
ПП
19
Забер Халифа
ЦФ
Главный тренер
Набиль Маалул
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
19
Леандер Дендокер
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
16
Торган Азар
ЛВ
18
Аднан Янузай
ПВ
Остались в запасе
15
Ахмед Халил
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
1
Аймен Матлути
ВР
6
Рами Бедуи
ЦЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
18
Гилан Чаалани
ЦП
14
Мохамед Бен Амор
ПП
19
Забер Халифа
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Набиль Маалул
Статистика матча Бельгия - Тунис
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Информация о матче
Главный судья:
Джейр Марруфо
(Эль-Пасо)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Первый Канал
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