Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Швеция - Англия
Швеция - Англия: обзор матча 07 июля 2018
Швеция
07.07.2018, суббота, 17:00
Чемпионат мира, 1/4 финала
0 : 2
Завершен
Англия
30'
Г. Магуайр
59'
Д. Алли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Англия
Желтая карточка
С. Ларссон
90'
+4
90'
+1
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Р. Стерлинг
Желтая карточка
Д. Гуидетти
88'
87'
Желтая карточка
Г. Магуайр
85'
Замена
Э. Дайер
️️️️
Д. Хендерсон
Замена
П. Янссон
️️️️
Э. Крафт
85'
77'
Замена
Ф. Делф
️️️️
Д. Алли
Замена
М. Ольссон
️️️️
Э. Форсберг
65'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
О. Тойвонен
65'
59'
ГОЛ! 0:2!
Д. Алли
Пас отдал
Д. Лингард
30'
ГОЛ! 0:1!
Г. Магуайр
Пас отдал
Э. Янг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
17
Виктор Классон
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
13
Альбин Экдаль
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
9
Маркус Берг
ЦФ
20
Ола Тойвонен
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джесси Лингард
ЛВ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Швеция
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
15
Оскар Хильемарк
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
22
Исаак Телин
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Англия
22
Ник Поуп
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Фабиан Делф
ЦП
18
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
11
Джейми Варди
ЦФ
4-2-2-2
1
Ольсен
6
Аугустинссон
4
Гранквист
3
Линделеф
20
Крафт
13
Экдаль
7
Ларссон
10
Форсберг
17
Классон
20
Тойвонен
9
Берг
3-2-1-3-1
1
Пикфорд
12
Триппьер
5
Стоунз
6
Магуайр
2
Уокер
18
Янг
8
Хендерсон
10
Стерлинг
20
Алли
7
Лингард
9
Кейн
20
Крафт
18
Янссон
18
Янссон
20
Крафт
10
Форсберг
18
Ольссон
18
Ольссон
10
Форсберг
20
Тойвонен
11
Гуидетти
11
Гуидетти
20
Тойвонен
8
Хендерсон
15
Дайер
15
Дайер
8
Хендерсон
20
Алли
17
Делф
17
Делф
20
Алли
10
Стерлинг
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
10
Стерлинг
Остались в запасе
Швеция
Англия
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
14
Филип Хеландер
ЦЗ
15
Оскар Хильемарк
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
22
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
22
Ник Поуп
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
11
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
14
Филип Хеландер
ЦЗ
15
Оскар Хильемарк
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
22
Исаак Телин
ЦФ
Остались в запасе
22
Ник Поуп
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
11
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Швеция - Англия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Швеция
Англия
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
Вчера, 14:47
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Кейн повторил рекорд сборной Англии 78-летней давности
16 ноября
1
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Швеции и Боснии и Герцеговины на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
Вчера, 14:47
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Кейн повторил рекорд сборной Англии 78-летней давности
16 ноября
1
Тренер Испании де ла Фуэнте высказался о первом поражении сборной за 44 матча
16 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+