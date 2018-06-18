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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Бельгия - Панама
Бельгия - Панама: обзор матча 18 июня 2018
Бельгия
18.06.2018, понедельник, 18:00
Чемпионат мира, группа G, 1 тур
3 : 0
Завершен
Панама
47'
Д. Мертенс
69'
Р. Лукаку
75'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Панама
Замена
Н. Шадли
️️️️
А. Витсель
90'
Желтая карточка
К. Де Брюйне
88'
Замена
Т. Азар
️️️️
Д. Мертенс
83'
ГОЛ! 3:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Э. Азар
75'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Я. Карраско
74'
73'
Замена
Л. Техада
️️️️
Б. Перес
ГОЛ! 2:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
К. Де Брюйне
69'
63'
Замена
Г. Торрес
️️️️
Й. Барсенас
63'
Замена
И. Диас
️️️️
Х. Луис Родригес
Желтая карточка
Я. Вертонген
59'
57'
Желтая карточка
А. Годой
51'
Желтая карточка
М. Мурильо
49'
Желтая карточка
А. Купер
ГОЛ! 1:0!
Д. Мертенс
47'
45'
+2
Желтая карточка
Й. Барсенас
18'
Желтая карточка
Э. Дэвис
Желтая карточка
Т. Менье
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
11
Янник Карраско
ЛВ
6
Аксель Витсель
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Панама
11
Йоэл Барсенас
ВР
1
Джейми Пенедо
ВР
15
Эрик Дэвис
ЦЗ
23
Микаэль Мурильо
ЦЗ
4
Фидель Эскобар
ЦЗ
5
Роман Торрес
ЦЗ
7
Хосе Луис Родригес
ЛП
6
Габриэль Гомес
ОП
20
Анибал Годой
ЦП
11
Армандо Купер
ЦП
7
Блас Перес
АП
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
16
Торган Азар
ЛВ
22
Насер Шадли
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
8
Маруан Феллайни
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Панама
22
Алекс Родригес
ВР
12
Хосе Кальдерон
ВР
17
Луис Овалье
ЦЗ
23
Фелипе Бэлой
ЦЗ
3
Гарольд Каммингс
ЦЗ
13
Адольфо Машадо
ЦЗ
19
Рикардо Авила
ЦП
14
Валентин Пиментель
ЦФ
18
Луис Техада
ЦФ
10
Исмаэль Диас
ЦФ
16
Абдиль Арройо
ЦФ
9
Габриэль Торрес
ЦФ
4-1-3-2
1
Куртуа
4
Боята
5
Вертонген
2
Алдервейрелд
15
Менье
6
Витсель
11
Карраско
7
Де Брюйне
10
Азар
14
Мертенс
9
Лукаку
4-1-3-1
11
Барсенас
23
Мурильо
4
Эскобар
5
Торрес
15
Дэвис
6
Гомес
20
Годой
11
Купер
7
Родригес
7
Перес
6
Витсель
22
Шадли
22
Шадли
6
Витсель
11
Карраско
19
Дембеле
19
Дембеле
11
Карраско
14
Мертенс
16
Азар
16
Азар
14
Мертенс
7
Перес
18
Техада
18
Техада
7
Перес
7
Родригес
10
Диас
10
Диас
7
Родригес
11
Барсенас
9
Торрес
9
Торрес
11
Барсенас
Остались в запасе
Бельгия
Панама
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
19
Леандер Дендокер
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
8
Маруан Феллайни
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
22
Алекс Родригес
ВР
17
Луис Овалье
ЦЗ
12
Хосе Кальдерон
ВР
14
Валентин Пиментель
ЦФ
23
Фелипе Бэлой
ЦЗ
19
Рикардо Авила
ЦП
3
Гарольд Каммингс
ЦЗ
13
Адольфо Машадо
ЦЗ
16
Абдиль Арройо
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
19
Леандер Дендокер
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
8
Маруан Феллайни
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
22
Алекс Родригес
ВР
17
Луис Овалье
ЦЗ
12
Хосе Кальдерон
ВР
14
Валентин Пиментель
ЦФ
23
Фелипе Бэлой
ЦЗ
19
Рикардо Авила
ЦП
3
Гарольд Каммингс
ЦЗ
13
Адольфо Машадо
ЦЗ
16
Абдиль Арройо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Статистика матча Бельгия - Панама
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
Чемпионат мира, 3 тур
Панама
0 : 2
28.06.2026
Англия
Чемпионат мира, 2 тур
Панама
0 : 1
24.06.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Панама
1 : 1
06.06.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Жанни Сиказве
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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