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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Швеция - Южная Корея
Швеция - Южная Корея: обзор матча 18 июня 2018
Швеция
18.06.2018, понедельник, 15:00
Чемпионат мира, группа F, 1 тур
1 : 0
Завершен
Южная Корея
65'
А. Гранквист (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Южная Корея
Замена
Г. Свенссон
️️️️
С. Ларссон
81'
Замена
И. Телин
️️️️
О. Тойвонен
77'
73'
Замена
Л. Сын У
️️️️
К. Чжа-Чеол
Замена
О. Хильемарк
️️️️
А. Экдаль
71'
66'
Замена
Ч. Ву-Ен
️️️️
К. Шин-Вук
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Гранквист
65'
Желтая карточка
В. Классон
61'
55'
Желтая карточка
Х. Хванг
28'
Замена
К. Мин-Ну
️️️️
П. Чжу-Ху
13'
Желтая карточка
К. Шин-Вук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
17
Виктор Классон
ЛВ
13
Альбин Экдаль
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
20
Ола Тойвонен
ЦП
9
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Южная Корея
9
Ким Шин-Вук
ВР
21
Чо Хен У
ВР
6
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
2
Ли Ён
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
13
Ку Чжа-Чеол
ЦП
16
Ки Сун-Юн
ЦП
8
Чу Се Джон
ЦП
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
13
Густав Свенссон
ЦП
15
Оскар Хильемарк
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
22
Исаак Телин
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Южная Корея
21
Ким Джин-Хиеон
ВР
1
Ким Сын-Гю
ВР
12
Ким Мин-Ну
ЛЗ
14
Хон Чхоль
ЦЗ
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
4
О Бан Сок
ЦЗ
5
Юн Ен Сонь
ЦЗ
7
Мун Сон Мин
ЛВ
10
Ли Сын У
ЦП
22
Ко Ен Хан
ЦП
4-3-2-1
1
Ольсен
6
Аугустинссон
2
Лустиг
4
Гранквист
18
Янссон
13
Экдаль
7
Ларссон
20
Тойвонен
17
Классон
10
Форсберг
9
Берг
3-1-3-1-1
9
Ким Шин-Вук
2
Ли Ён
19
Ким Юнь-Квон
6
Пак Чжу-Ху
5
Ву-Ен
13
Ку Чжа-Чеол
16
Ки Сун-Юн
8
Се Джон
7
Сон
11
Хванг
7
Ларссон
13
Свенссон
13
Свенссон
7
Ларссон
13
Экдаль
15
Хильемарк
15
Хильемарк
13
Экдаль
20
Тойвонен
22
Телин
22
Телин
20
Тойвонен
13
Ку Чжа-Чеол
10
Сын У
10
Сын У
13
Ку Чжа-Чеол
6
Пак Чжу-Ху
12
Ким Мин-Ну
12
Ким Мин-Ну
6
Пак Чжу-Ху
Остались в запасе
Швеция
Южная Корея
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
19
Маркус Роден
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
14
Хон Чхоль
ЦЗ
7
Мун Сон Мин
ЛВ
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
4
О Бан Сок
ЦЗ
5
Юн Ен Сонь
ЦЗ
22
Ко Ен Хан
ЦП
21
Ким Джин-Хиеон
ВР
1
Ким Сын-Гю
ВР
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Остались в запасе
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
19
Маркус Роден
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
14
Хон Чхоль
ЦЗ
7
Мун Сон Мин
ЛВ
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
4
О Бан Сок
ЦЗ
5
Юн Ен Сонь
ЦЗ
22
Ко Ен Хан
ЦП
21
Ким Джин-Хиеон
ВР
1
Ким Сын-Гю
ВР
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Статистика матча Швеция - Южная Корея
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Информация о матче
Главный судья:
Хоэль Агилар
(Сан-Сальвадор)
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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