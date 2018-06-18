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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Тунис - Англия
Тунис - Англия: обзор матча 18 июня 2018
Тунис
18.06.2018, понедельник, 21:00
Чемпионат мира, группа G, 1 тур
1 : 2
Завершен
Англия
35'
Ф. Сасси (П)
11'
Г. Кейн
90+1'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тунис - Англия
90'
+3
Замена
Э. Дайер
️️️️
Д. Лингард
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Г. Кейн
Пас отдал
Г. Магуайр
Замена
З. Халифа
️️️️
В. Хазри
85'
80'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Д. Алли
Замена
М. Бен Амор
️️️️
Н. Слити
74'
68'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Р. Стерлинг
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Сасси
35'
33'
Желтая карточка
К. Уокер
Замена
Ф. Бен Мустафа
️️️️
М. Хассен
16'
11'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тунис
1
Муез Хассен
ВР
13
Фержани Сасси
ВР
6
Дилан Бронн
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
2
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
4
Яссин Мерья
ЦЗ
17
Эйе Скири
ОП
23
Наим Слити
ЦП
8
Фахредин Бен Юссеф
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
9
Анис Бадри
ЦФ
Главный тренер
Набиль Маалул
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Джесси Лингард
ЛВ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Тунис
1
Аймен Матлути
ВР
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
21
Хамди Наггес
ЦЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
6
Рами Бедуи
ЦЗ
3
Йоан Беналуан
ЦЗ
15
Ахмед Халил
ЦП
18
Гилан Чаалани
ЦП
7
Сайф-Эддин Хауи
АП
14
Мохамед Бен Амор
ПП
19
Бассем Срарфи
ПВ
19
Забер Халифа
ЦФ
Англия
22
Ник Поуп
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
17
Фабиан Делф
ЦП
11
Джейми Варди
ЦФ
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
3-1-2-2
1
Хассен
12
Маалул
4
Мерья
2
Бен Юссеф
17
Скири
23
Слити
8
Бен Юссеф
9
Бадри
10
Хазри
3-2-1-3-1
1
Пикфорд
12
Триппьер
5
Стоунз
6
Магуайр
2
Уокер
18
Янг
8
Хендерсон
7
Лингард
20
Алли
10
Стерлинг
9
Кейн
1
Хассен
1
Бен Мустафа
1
Бен Мустафа
1
Хассен
23
Слити
14
Бен Амор
14
Бен Амор
23
Слити
10
Хазри
19
Халифа
19
Халифа
10
Хазри
7
Лингард
15
Дайер
15
Дайер
7
Лингард
20
Алли
18
Лофтус-Чик
18
Лофтус-Чик
20
Алли
10
Стерлинг
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
10
Стерлинг
Остались в запасе
Тунис
Англия
19
Бассем Срарфи
ПВ
21
Хамди Наггес
ЦЗ
15
Ахмед Халил
ЦП
1
Аймен Матлути
ВР
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
6
Рами Бедуи
ЦЗ
3
Йоан Беналуан
ЦЗ
18
Гилан Чаалани
ЦП
7
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Набиль Маалул
22
Ник Поуп
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
17
Фабиан Делф
ЦП
11
Джейми Варди
ЦФ
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
21
Хамди Наггес
ЦЗ
15
Ахмед Халил
ЦП
1
Аймен Матлути
ВР
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
6
Рами Бедуи
ЦЗ
3
Йоан Беналуан
ЦЗ
18
Гилан Чаалани
ЦП
7
Сайф-Эддин Хауи
АП
Остались в запасе
22
Ник Поуп
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
17
Фабиан Делф
ЦП
11
Джейми Варди
ЦФ
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Набиль Маалул
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Тунис - Англия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Вильмар Рольдан
(Амальфи)
Стадион:
Волгоград Арена
Где смотреть матч:
Первый Канал
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