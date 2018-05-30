Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина - Гаити
Аргентина - Гаити: обзор матча 30 мая 2018
Аргентина
30.05.2018, среда, 02:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Гаити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аргентина - Гаити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Гаити
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Чемпионат мира, 2 тур
Бразилия
3 : 0
20.06.2026
Гаити
Чемпионат мира, 1 тур
Гаити
0 : 1
14.06.2026
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Гаити
1 : 2
06.06.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Гаити
4 : 0
03.06.2026
Новая Зеландия
Информация о матче
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Аргентина
Гаити
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Мама Месси выбрала преемника Лео в сборной Аргентины
18 ноября
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Месси готовы включить в тренерский штаб сборной Аргентины: «Никаких проблем»
18 ноября
2
Товарищеский матч. Аргентина поиздевалась над Коста-Рикой со спартаковцем Угальде – 7:0!
18 ноября
3
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Мама Месси выбрала преемника Лео в сборной Аргентины
18 ноября
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Месси готовы включить в тренерский штаб сборной Аргентины: «Никаких проблем»
18 ноября
2
Товарищеский матч. Аргентина поиздевалась над Коста-Рикой со спартаковцем Угальде – 7:0!
18 ноября
3
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Стало известно, сколько заработает «Зенит» на своих игроках на ЧМ-2026
6 июля
2
Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Чемпионат мира 2026, 26-27 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Чемпионат мира 2026, 25-26 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
25 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+