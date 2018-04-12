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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Лацио
Зальцбург - Лацио: обзор матча 12 апреля 2018
Зальцбург
12.04.2018, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/4 финала
4 : 1
Первый матч – 2 : 4
Завершен
Лацио
56'
М. Даббур
72'
А. Айдара
74'
Х. Хванг
76'
С. Ляйнер
55'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Лацио
Желтая карточка
А. Вальке
90'
+2
Желтая карточка
А. Рамальо
90'
+2
89'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
ГОЛ! 4:1!
С. Ляйнер
76'
ГОЛ! 3:1!
Х. Хванг
74'
ГОЛ! 2:1!
А. Айдара
Пас отдал
В. Бериша
72'
65'
Желтая карточка
Л. Фелипе
64'
Желтая карточка
Л. Лейва
Желтая карточка
А. Ульмер
60'
ГОЛ! 1:1!
М. Даббур
56'
55'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Л. Альберто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Валон Бериша
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
17
Ханнес Вольф
АП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
17
Нани
ЛВ
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-4-2
33
Вальке
17
Ульмер
5
Рамальо
15
Чалета-Цар
22
Ляйнер
23
Бериша
10
Ябо
21
Айдара
21
Шлагер
7
Хванг
9
Даббур
4-4-1-1
1
Стракоша
26
Раду
6
де Врей
5
Фелипе
8
Баста
16
Пароло
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
19
Лулич
18
Альберто
9
Иммобиле
Остались в запасе
Зальцбург
Лацио
17
Ханнес Вольф
АП
23
Чикан Станкович
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
17
Ханнес Вольф
АП
23
Чикан Станкович
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Зальцбург - Лацио
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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