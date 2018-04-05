Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Зальцбург
Лацио - Зальцбург: обзор матча 05 апреля 2018
Лацио
05.04.2018, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/4 финала
4 : 2
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Зальцбург
8'
С. Лулич
49'
М. Пароло
74'
Ф. Андерсон
76'
Ч. Иммобиле
30'
В. Бериша (П)
71'
Т. Минамино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Зальцбург
84'
Желтая карточка
Д. Самассеку
83'
Желтая карточка
К. Шлагер
ГОЛ! 4:2!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Л. Лейва
76'
ГОЛ! 3:2!
Ф. Андерсон
74'
71'
ГОЛ! 2:2!
Т. Минамино
Пас отдал
М. Даббур
ГОЛ! 2:1!
М. Пароло
Пас отдал
Л. Альберто
49'
Желтая карточка
М. Пароло
45'
+3
Желтая карточка
С. Лулич
30'
30'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Бериша
Желтая карточка
Д. Баста
28'
ГОЛ! 1:0!
С. Лулич
Пас отдал
Д. Баста
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
17
Ханнес Вольф
АП
4-4-1-1
1
Стракоша
5
Фелипе
26
Раду
8
Баста
6
де Врей
19
Лулич
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
18
Альберто
9
Иммобиле
4-1-3-2
33
Вальке
22
Ляйнер
15
Чалета-Цар
5
Рамальо
17
Ульмер
18
Самассеку
23
Бериша
21
Шлагер
21
Айдара
9
Даббур
8
Гульбрандсен
Остались в запасе
Лацио
Зальцбург
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
17
Ханнес Вольф
АП
23
Чикан Станкович
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
17
Ханнес Вольф
АП
23
Чикан Станкович
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Лацио - Зальцбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
Новости команд
Все
Лацио
Зальцбург
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:42
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:42
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
19-летний Сиссе из «Милана» побил еврокубковый рекорд, установленный два дня назад
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+