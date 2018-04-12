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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк: обзор матча 12 апреля 2018
Нью-Йорк Сити
12.04.2018, четверг, 02:00
США. МЛС, Общий этап
4 : 0
Завершен
Реал Солт-Лейк
12'
И. Тажури
30'
М. Моралес (П)
41'
Ж. Инге Бергет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк
ГОЛ! 3:0!
Ж. Инге Бергет
41'
32'
Желтая карточка
К. Беккерман
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Моралес
30'
ГОЛ! 1:0!
И. Тажури
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
15
Эбенезер Офори
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Реал Солт-Лейк
18
Ник Римандо
ВР
18
Давид Хорст
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
11
Альберт Русняк
ЦП
5
Кайл Беккерман
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Нью-Йорк Сити
41
Брэд Стувер
ВР
15
Томас МакНамара
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Реал Солт-Лейк
8
Санни
ЦП
3-4-1
1
Джонсон
3
Тиннерхольм
22
Матаррита
25
Шано
15
Офори
21
Эррера
10
Моралес
18
Тажури
14
Бергет
3-2
18
Римандо
18
Хорст
3
Хэнли
15
Глад
11
Русняк
5
Беккерман
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Реал Солт-Лейк
41
Брэд Стувер
ВР
15
Томас МакНамара
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
8
Санни
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
41
Брэд Стувер
ВР
15
Томас МакНамара
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Остались в запасе
8
Санни
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
- : -
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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