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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марсель - РБ Лейпциг
Марсель - РБ Лейпциг: обзор матча 12 апреля 2018
Марсель
12.04.2018, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/4 финала
5 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
6'
Ш. Илсанкер (АГ)
9'
Б. Сарр
38'
Ф. Товен
60'
Д. Пайет
90+4'
Х. Сакаи
2'
Брума
55'
Ж. Огустен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - РБ Лейпциг
ГОЛ! 5:2!
Х. Сакаи
Пас отдал
М. Лопес
90'
+4
Желтая карточка
Х. Сакаи
90'
87'
Желтая карточка
И. Конате
ГОЛ! 4:2!
Д. Пайет
Пас отдал
Ф. Товен
60'
55'
ГОЛ! 3:2!
Ж. Огустен
Пас отдал
Н. Кейта
Желтая карточка
К. Митроглу
51'
Желтая карточка
Ф. Товен
38'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Товен
Пас отдал
Д. Пайет
38'
ГОЛ! 2:1!
Б. Сарр
Пас отдал
М. Сансон
9'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ш. Илсанкер
6'
2'
ГОЛ! 0:1!
Брума
Пас отдал
Ж. Огустен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
14
Луис Густаво
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Марсель
1
Флориан Эскале
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
13
Доминик Кайзер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Пеле
23
Амави
70
Сарр
2
Сакаи
8
Камара
14
Густаво
20
Лопес
8
Сансон
10
Пайет
10
Товен
11
Митроглу
3-5-1-1
25
Гулачи
16
Конате
2
Упамекано
16
Клостерманн
20
Забитцер
44
Кампль
6
Демме
8
Кейта
31
Илсанкер
77
Брума
97
Огустен
Остались в запасе
Марсель
РБ Лейпциг
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
99
Франк Ангисса
ЦП
1
Флориан Эскале
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
13
Бернардо
ЦЗ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
99
Франк Ангисса
ЦП
1
Флориан Эскале
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Марсель - РБ Лейпциг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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