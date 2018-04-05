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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
РБ Лейпциг - Марсель
РБ Лейпциг - Марсель: обзор матча 05 апреля 2018
РБ Лейпциг
05.04.2018, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 0
Ответный матч – 2 : 5
Завершен
Марсель
45+1'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Марсель
67'
Желтая карточка
Б. Сарр
ГОЛ! 1:0!
Т. Вернер
Пас отдал
Э. Форсберг
45'
+1
20'
Желтая карточка
Б. Камара
Желтая карточка
К. Лаймер
15'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
14
Луис Густаво
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Марсель
1
Флориан Эскале
ВР
12
Анри Бедимо
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
3-3-2-2
25
Гулачи
2
Упамекано
16
Клостерманн
16
Конате
6
Демме
27
Лаймер
8
Кейта
10
Форсберг
77
Брума
11
Вернер
97
Огустен
3-2-2-2-1
16
Пеле
2
Сакаи
70
Сарр
23
Амави
8
Камара
14
Густаво
99
Ангисса
8
Сансон
10
Пайет
7
Окампос
11
Митроглу
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Марсель
13
Бернардо
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
13
Доминик Кайзер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
1
Флориан Эскале
ВР
12
Анри Бедимо
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
13
Доминик Кайзер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
1
Флориан Эскале
ВР
12
Анри Бедимо
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча РБ Лейпциг - Марсель
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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