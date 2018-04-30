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Ахмат - Урал
Ахмат - Урал: обзор матча 30 апреля 2018
Ахмат
30.04.2018, понедельник, 16:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Урал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Урал
90'
Замена
А. Данцев
️️️️
Н. Димитров
89'
Вторая желтая
М. Меркулов
83'
Замена
И. Портнягин
️️️️
В. Ильин
Замена
Л. Жаба
️️️️
О. Роши
77'
Замена
Раванелли
️️️️
О. Иванов
70'
66'
Замена
Д. Динга
️️️️
П. Бумаль
Замена
А. Мбенг
️️️️
М. Митришев
59'
39'
Желтая карточка
М. Меркулов
32'
Желтая карточка
П. Бумаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
19
Олег Иванов
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
20
Петрус Бумаль
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Ахмат
13
Александр Шепляков
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Аюб Бацуев
ОП
12
Раванелли
АП
8
Лео Жаба
ПВ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Урал
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
4-4-2
1
Городов
3
Плиев
5
Мохаммади
13
Семенов
40
Уциев
19
Иванов
21
Роши
0
Швец
11
Исмаэл
7
Бериша
95
Митришев
3-3-2-1-1
31
Годзюр
15
Кулаков
33
Ароян
3
Меркулов
20
Бумаль
92
Емельянов
10
Фидлер
17
Димитров
58
Эль Кабир
10
Бикфалви
98
Ильин
19
Иванов
12
Раванелли
12
Раванелли
19
Иванов
21
Роши
8
Лео Жаба
8
Лео Жаба
21
Роши
95
Митришев
11
Мбенг
11
Мбенг
95
Митришев
17
Димитров
7
Данцев
7
Данцев
17
Димитров
20
Бумаль
6
Динга
6
Динга
20
Бумаль
98
Ильин
97
Портнягин
97
Портнягин
98
Ильин
Остались в запасе
Ахмат
Урал
13
Александр Шепляков
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Аюб Бацуев
ОП
9
Беким Балай
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
13
Александр Шепляков
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Аюб Бацуев
ОП
9
Беким Балай
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Остались в запасе
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Ахмат - Урал
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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