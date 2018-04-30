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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Рубин
Динамо - Рубин: обзор матча 30 апреля 2018
Динамо
30.04.2018, понедельник, 14:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Рубин
78'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
В. Подберезкин
61'
Замена
П. Могилевец
️️️️
И. Коновалов
Замена
К. Панченко
️️️️
В. Рыков
61'
Замена
И. Темников
️️️️
Ф. Черных
59'
58'
Желтая карточка
В. Подберезкин
Желтая карточка
Е. Марков
56'
Замена
Е. Марков
️️️️
Е. Луценко
46'
35'
Желтая карточка
И. Попов
Желтая карточка
К. Рауш
26'
17'
Желтая карточка
О. Кузьмин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
23
Антон Соснин
ЦП
55
Абдул Теттех
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Рубин
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
9
Николай Обольский
ЦФ
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
97
Никита Голдобин
ЛВ
81
Реза Шекари
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
28
Павел Могилевец
ЦП
44
Габриэль Энаке
ЦП
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
4-3-1-2
1
Шунин
44
Рыков
44
Шунич
8
Хольмен
34
Козлов
34
Рауш
55
Теттех
23
Соснин
88
Ташаев
11
Черных
48
Луценко
4-1-4-1
35
Джанаев
23
Кузьмин
44
Навас
13
Гранат
30
Кудряшов
88
Камболов
92
Подберезкин
16
Нобоа
17
Коновалов
71
Попов
20
Азмун
11
Черных
11
Темников
11
Темников
11
Черных
44
Рыков
8
Панченко
8
Панченко
44
Рыков
48
Луценко
20
Марков
20
Марков
48
Луценко
92
Подберезкин
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
92
Подберезкин
17
Коновалов
28
Могилевец
28
Могилевец
17
Коновалов
Остались в запасе
Динамо
Рубин
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
97
Никита Голдобин
ЛВ
81
Реза Шекари
ЛВ
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
44
Габриэль Энаке
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
9
Николай Обольский
ЦФ
Остались в запасе
97
Никита Голдобин
ЛВ
81
Реза Шекари
ЛВ
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
44
Габриэль Энаке
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Динамо - Рубин
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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