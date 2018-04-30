Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Даллас
Нью-Йорк Сити - Даллас: обзор матча 30 апреля 2018
Нью-Йорк Сити
30.04.2018, понедельник, 01:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 1
Завершен
Даллас
36'
Д. Вилья (П)
69'
Д. Вилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Даллас
76'
Желтая карточка
М. Диас
Желтая карточка
Д. Вилья
69'
ГОЛ! 2:0!
Д. Вилья
69'
Желтая карточка
Ш. Джонсон
58'
Желтая карточка
Я. Эррера
49'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Вилья
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Даллас
3
Антон Недялков
ЛЗ
24
Мэтт Хеджес
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Нью-Йорк Сити
41
Брэд Стувер
ВР
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
15
Томас МакНамара
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
Даллас
3
Келлин Акоста
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
10
Мауро Диас
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
1-3-2
1
Джонсон
3
Тиннерхольм
4
Ринг
10
Моралес
21
Эррера
14
Бергет
7
Вилья
3-1-1
24
Хеджес
3
Циглер
3
Недялков
13
Ульоа
37
Уррути
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Даллас
41
Брэд Стувер
ВР
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
15
Томас МакНамара
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
3
Келлин Акоста
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
10
Мауро Диас
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Остались в запасе
41
Брэд Стувер
ВР
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
15
Томас МакНамара
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
Остались в запасе
3
Келлин Акоста
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
10
Мауро Диас
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Нико Эстевес
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Даллас
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
Стадион:
Янки Стэдиум
Новости команд
Все
Нью-Йорк Сити
Даллас
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
МЛС. «Интер Майами» победил «Нью-Йорк Сити», Месси обошел Пеле по голам со штрафных
23 марта
2
МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
2025.09.25 07:51
Прогноз на точный счeт матча «Нью-Йорк Сити» – «Атланта Юнайтед»: МЛС, 13 июня 2025 года
2025.06.12 11:08
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
МЛС. «Интер Майами» победил «Нью-Йорк Сити», Месси обошел Пеле по голам со штрафных
23 марта
2
МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
2025.09.25 07:51
Прогноз на точный счeт матча «Нью-Йорк Сити» – «Атланта Юнайтед»: МЛС, 13 июня 2025 года
2025.06.12 11:08
Шапи сделал дебютное результативное действие в США в «городе-убийце», но его команда проиграла
2025.03.30 08:35
Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»
2024.01.26 08:31
МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»
2024.01.25 09:35
13
«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Далласу», Месси заменили
2024.01.23 11:27
МЛС выложила видео голов Месси в ворота «Далласа»
2023.08.07 09:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+