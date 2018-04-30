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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Малага
Бетис - Малага: обзор матча 30 апреля 2018
Бетис
30.04.2018, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 35 тур
2 : 1
Завершен
Малага
24'
Р. Дурмиси
73'
Ф. Руис
20'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Малага
90'
+4
Желтая карточка
Саму
75'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
ГОЛ! 2:1!
Ф. Руис
Пас отдал
А. Гуардадо
73'
Желтая карточка
Хоакин
62'
ГОЛ! 1:1!
Р. Дурмиси
24'
20'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
И. Саксесс
10'
Желтая карточка
А. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Хави Гарсия
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Малага
13
Роберто
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Бетис
37
Кристиан Тельо
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Малага
1
Андрес Прието
ВР
14
Саму
ЦП
10
Хуанпи
АП
12
Браун Идейе
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
4-2-2-1
2
Манди
5
Амат
22
Дурмиси
19
Барраган
6
Хави Гарсия
8
Руис
10
Будебуз
17
Хоакин
19
Санабрия
3-2-4
13
Роберто
16
Гонсалес
23
Эрнандес
16
Росалес
8
Гонсалес
25
Ласен
21
Эн-Несири
90
Саксесс
4
Ролан
17
Лестьенн
Остались в запасе
Бетис
Малага
18
Андрес Гуардадо
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Андрес Прието
ВР
14
Саму
ЦП
10
Хуанпи
АП
12
Браун Идейе
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Остались в запасе
18
Андрес Гуардадо
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрес Прието
ВР
14
Саму
ЦП
10
Хуанпи
АП
12
Браун Идейе
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Бетис - Малага
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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