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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия - Шотландия
Венгрия - Шотландия: обзор матча 27 марта 2018
Венгрия
27.03.2018, вторник, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Шотландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Венгрия - Шотландия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
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