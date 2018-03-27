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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Франция
Россия - Франция: обзор матча 27 марта 2018
Россия
27.03.2018, вторник, 18:50
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Франция
68'
Ф. Смолов
40'
К. Мбаппе
49'
П. Погба
83'
К. Мбаппе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - Франция
86'
Замена
Т. Лемар
️️️️
К. Мбаппе
Замена
Д. Черышев
️️️️
Ф. Кудряшов
83'
83'
ГОЛ! 1:3!
К. Мбаппе
Пас отдал
Б. Матюиди
Желтая карточка
А. Миранчук
82'
81'
Замена
Б. Матюиди
️️️️
А. Рабьо
80'
Замена
П. Кимпембе
️️️️
С. Умтити
Замена
А. Швец
️️️️
А. Ерохин
76'
72'
Замена
О. Жиру
️️️️
У. Дембеле
ГОЛ! 1:2!
Ф. Смолов
Пас отдал
И. Смольников
68'
Желтая карточка
А. Заболотный
67'
Замена
А. Заболотный
️️️️
А. Миранчук
66'
66'
Замена
К. Толиссо
️️️️
Н. Канте
59'
Замена
А. Гризманн
️️️️
А. Марсьяль
Замена
А. Миранчук
️️️️
А. Дзагоев
54'
52'
Желтая карточка
К. Мбаппе
49'
ГОЛ! 0:2!
П. Погба
Замена
И. Смольников
️️️️
А. Самедов
46'
Замена
К. Рауш
️️️️
Ю. Жирков
46'
40'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
П. Погба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
16
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Роман Нойштедтер
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
13
Федор Кудряшов
ЦЗ
19
Александр Самедов
ПЗ
9
Алан Дзагоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
17
Александр Головин
АП
11
Алексей Миранчук
АП
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Франция
1
Уго Льорис
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
6
Поль Погба
ЦП
11
Антони Марсьяль
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Россия
12
Александр Селихов
ВР
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
4
Константин Рауш
ЛП
6
Денис Черышев
ЛВ
8
Денис Глушаков
ЦП
11
Роман Зобнин
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
7
Антон Заболотный
ЦФ
Франция
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Блейз Матюиди
ЦП
12
Корентен Толиссо
ЦП
8
Тома Лемар
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
3-2-1-3-1
16
Лунев
6
Нойштедтер
14
Гранат
13
Кудряшов
18
Жирков
19
Самедов
9
Дзагоев
21
Ерохин
11
Миранчук
17
Головин
9
Смолов
4-1-2-2-1
1
Льорис
15
Павар
21
Косиельни
5
Умтити
21
Эрнандес
13
Канте
14
Рабьо
6
Погба
7
Дембеле
11
Марсьяль
10
Мбаппе
19
Самедов
19
Смольников
19
Смольников
19
Самедов
18
Жирков
4
Рауш
4
Рауш
18
Жирков
21
Ерохин
0
Швец
0
Швец
21
Ерохин
9
Дзагоев
21
Миранчук
21
Миранчук
9
Дзагоев
13
Кудряшов
6
Черышев
6
Черышев
13
Кудряшов
11
Миранчук
7
Заболотный
7
Заболотный
11
Миранчук
10
Мбаппе
8
Лемар
8
Лемар
10
Мбаппе
5
Умтити
3
Кимпембе
3
Кимпембе
5
Умтити
14
Рабьо
14
Матюиди
14
Матюиди
14
Рабьо
13
Канте
12
Толиссо
12
Толиссо
13
Канте
7
Дембеле
9
Жиру
9
Жиру
7
Дембеле
11
Марсьяль
7
Гризманн
7
Гризманн
11
Марсьяль
Остались в запасе
Россия
Франция
12
Александр Селихов
ВР
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
8
Денис Глушаков
ЦП
11
Роман Зобнин
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
12
Александр Селихов
ВР
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
8
Денис Глушаков
ЦП
11
Роман Зобнин
ЦП
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Россия - Франция
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Гедиминас Мажейка
(Каунас)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Первый канал МАТЧ! Футбол 1
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