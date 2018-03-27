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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Черногория - Турция
Черногория - Турция: обзор матча 27 марта 2018
Черногория
27.03.2018, вторник, 20:05
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Турция
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Черногория - Турция
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
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