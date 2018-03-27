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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Англия - Италия
Англия - Италия: обзор матча 27 марта 2018
Англия
27.03.2018, вторник, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Италия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Англия - Италия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
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