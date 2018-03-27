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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия - Сербия
Нигерия - Сербия: обзор матча 27 марта 2018
Нигерия
27.03.2018, вторник, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Сербия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нигерия - Сербия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
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