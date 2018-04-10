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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Миллуолл
Болтон - Миллуолл: обзор матча 10 апреля 2018
Болтон
10.04.2018, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
0 : 2
Завершен
Миллуолл
34'
Т. Эллиотт
63'
Б. Маршалл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Миллуолл
63'
ГОЛ! 0:2!
Б. Маршалл
34'
ГОЛ! 0:1!
Т. Эллиотт
Пас отдал
Б. Маршалл
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
5
Марк Биверс
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
13
Дерик
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
Болтон
33
Марк Ховард
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
22
Филипе Мораиш
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
3-2-3-2
13
Олнвик
31
Уитер
3
Тэйлор
13
Дерик
20
Фланаган
5
Биверс
12
Нун
15
Прэтли
20
Хенри
10
Амеоби
19
Ле Фондре
3-1-3-2
31
Арчер
3
Мередит
4
Хатчинсон
5
Купер
6
Уилльямс
6
Сэйвилл
10
Маршалл
17
Уоллес
19
Эллиотт
9
Грегори
Остались в запасе
Болтон
Миллуолл
33
Марк Ховард
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
22
Филипе Мораиш
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
44
Фред Оньединма
ПП
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Остались в запасе
33
Марк Ховард
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
22
Филипе Мораиш
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Остались в запасе
44
Фред Оньединма
ПП
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Статистика матча Болтон - Миллуолл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 2
17.10.2026
Линкольн
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