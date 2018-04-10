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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Брентфорд
Ноттингем Форест - Брентфорд: обзор матча 10 апреля 2018
Ноттингем Форест
10.04.2018, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 42 тур
0 : 1
Завершен
Брентфорд
82'
Х. Дальсгаард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Брентфорд
82'
ГОЛ! 0:1!
Х. Дальсгаард
Пас отдал
Д. МакИкран
Желтая карточка
Т. Дариква
55'
Желтая карточка
А. Гедиура
52'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Ноттингем Форест
1
Стефанос Капино
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Камохело Мокоджо
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
3-4-1-2
25
Пантилимон
2
Дариква
2
Фигейреду
13
Фокс
23
Осборн
6
Гедиура
26
Уотсон
4
Коулбэк
22
Бреретон
11
Лолли
17
Томлин
3-4-1-2
25
Бентли
3
Дальсгаард
6
Бьелланд
15
Иган
23
Йеннарис
14
Сойерс
36
Кларк
16
МакИкран
7
Каньос
11
Уоткинс
11
Мопе
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Брентфорд
1
Стефанос Капино
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Камохело Мокоджо
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Камохело Мокоджо
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Ноттингем Форест - Брентфорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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