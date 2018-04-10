Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро
Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро: обзор матча 10 апреля 2018
Шеффилд Юнайтед
10.04.2018, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 42 тур
2 : 1
Завершен
Мидлсбро
2'
Л. Эванс
40'
Л. Эванс
47'
Д. Айяла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро
87'
Желтая карточка
Д. Фрэнд
70'
Желтая карточка
Фабио
47'
ГОЛ! 2:1!
Д. Айяла
Пас отдал
Б. Гибсон
41'
Желтая карточка
А. Траоре
ГОЛ! 2:0!
Л. Эванс
Пас отдал
Д. Брукс
40'
Желтая карточка
Д. Флек
35'
25'
Вторая желтая
Г. Лидбиттер
19'
Желтая карточка
Г. Лидбиттер
ГОЛ! 1:0!
Л. Эванс
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Шеффилд Юнайтед
1
Джейк Иствуд
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
7
Адам Клэйтон
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
3-4-1-1
21
Мур
3
Стивенс
5
О'Коннелл
6
Бешам
32
Балдок
13
Флек
8
Эванс
6
Ландстрем
7
Брукс
11
Кларк
4-1-3-1-1
12
Рэндольф
23
Гибсон
32
Фрэнд
5
Шоттон
4
Айяла
17
Бешич
19
Даунинг
7
Лидбиттер
16
Хаусон
24
Траоре
45
Бэмфорд
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Мидлсбро
1
Джейк Иствуд
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
Новости команд
Все
Шеффилд Юнайтед
Мидлсбро
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+