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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Халл Сити
Бертон Альбион - Халл Сити: обзор матча 10 апреля 2018
Бертон Альбион
10.04.2018, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 42 тур
0 : 5
Завершен
Халл Сити
5'
Х. Уилсон
33'
К. Гросицки
63'
Д. Мейлер (П)
85'
К. Гросицки
90+3'
У. Кин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Халл Сити
90'
+3
ГОЛ! 0:5!
У. Кин
Пас отдал
Ф. Томори
90'
+2
Желтая карточка
К. Гросицки
85'
ГОЛ! 0:4!
К. Гросицки
Пас отдал
Д. Ирвин
63'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Д. Мейлер
48'
Желтая карточка
М. Хенриксен
33'
ГОЛ! 0:2!
К. Гросицки
Пас отдал
М. Доусон
5'
ГОЛ! 0:1!
Х. Уилсон
Пас отдал
Ф. Томори
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Бертон Альбион
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
2
Том Фланаган
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
21
Джон Тораль
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
3-2-4
13
Бювотер
4
Нэйлор
2
Брэйфорд
23
Бакстон
21
Акпан
22
Дайер
9
Сорделл
10
Бент
27
Бойс
7
Экинс
4-4-1-1
1
МакГрегор
5
МакДональд
3
Кингсли
20
Доусон
23
Томори
36
Ирвин
7
Хенриксен
7
Мейлер
11
Гросицки
10
Уилсон
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Бертон Альбион
Халл Сити
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
2
Том Фланаган
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
Главный тренер
Дино Маамрия
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
21
Джон Тораль
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
2
Том Фланаган
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
21
Джон Тораль
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Бертон Альбион - Халл Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
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