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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Крылья Советов-2 - КАМАЗ
Крылья Советов-2 - КАМАЗ: обзор матча 10 апреля 2018
Крылья Советов-2
10.04.2018, вторник, 13:00
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 18 тур
1 : 4
Завершен
КАМАЗ
Матч
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Таблица
Статистика матча Крылья Советов-2 - КАМАЗ
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0
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0
Матчи команд
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Крылья Советов-2
3 : 1
01.11.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Динамо Брл
2 : 0
18.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Крылья Советов-2
2 : 3
11.10.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Победа
1 : 2
04.10.2026
Крылья Советов-2
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Стадион:
КАМАЗ
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Крылья Советов-2
КАМАЗ
Первая лига: шансы «КАМАЗа» и «Спартака Кострома» на победу в матче 18-го тура
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