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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Бирмингем Сити
Бристоль Сити - Бирмингем Сити: обзор матча 10 апреля 2018
Бристоль Сити
10.04.2018, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 42 тур
3 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
12'
М. Пак
27'
Б. Рид
84'
М. Тейлор
34'
Л. Юткевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Бирмингем Сити
ГОЛ! 3:1!
М. Тейлор
Пас отдал
Б. Рид
84'
54'
Желтая карточка
Х. Дин
34'
ГОЛ! 2:1!
Л. Юткевич
ГОЛ! 2:0!
Б. Рид
Пас отдал
Ф. Дьедиу
27'
ГОЛ! 1:0!
М. Пак
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
14
Бобби Рид
АП
11
Милан Джурич
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Бирмингем Сити
13
Дэвид Стокдейл
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
19
Жак Магома
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
24
Хота
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Бристоль Сити
15
Люк Стил
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
17
Шейх Ндойе
ЦП
3-3-1-2
34
Филдинг
23
Брайан
44
Флинт
17
Бэйкер
8
Смит
7
Пак
8
Браунхилл
14
Рид
18
Дьедиу
11
Джурич
3-3-2-1
13
Стокдейл
2
Колен
6
Дин
5
Моррисон
19
Магома
16
Дэвис
8
Кифтенбельд
24
Хота
13
Бога
10
Юткевич
Остались в запасе
Бристоль Сити
Бирмингем Сити
15
Люк Стил
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
17
Шейх Ндойе
ЦП
Остались в запасе
15
Люк Стил
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
17
Шейх Ндойе
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Бристоль Сити - Бирмингем Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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