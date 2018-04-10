Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Кардифф
Астон Вилла - Кардифф: обзор матча 10 апреля 2018
Астон Вилла
10.04.2018, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 42 тур
1 : 0
Завершен
Кардифф
85'
Д. Грилиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Кардифф
Желтая карточка
Д. Онома
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Л. Пелтье
Желтая карточка
С. Джонстон
90'
+3
89'
Желтая карточка
Д. Уорд
ГОЛ! 1:0!
Д. Грилиш
85'
80'
Желтая карточка
Д. Беннетт
77'
Желтая карточка
А. Гуннарссон
Желтая карточка
Р. Снодграсс
45'
+1
37'
Желтая карточка
К. Патерсон
Желтая карточка
К. Хурихейн
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
15
Майл Йединак
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
16
Джейми Уорд
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
3-5-1-1
26
Джонстон
17
Честер
4
Туанзебе
27
Эль-Мохамади
15
Йединак
8
Бьярнасон
14
Хурихейн
37
Адома
23
Снодграсс
10
Грилиш
11
Граббан
3-3-3-1
13
Этеридж
13
Патерсон
21
Пелтье
14
Бамба
23
Моррисон
8
Груйич
12
Беннетт
30
Хойлетт
11
Мендес-Лэйнг
5
Гуннарссон
7
Зохоре
Остались в запасе
Астон Вилла
Кардифф
31
Марк Банн
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
28
Брайн Мерфи
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
16
Джейми Уорд
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
16
Джейми Уорд
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Статистика матча Астон Вилла - Кардифф
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
Новости команд
Все
Астон Вилла
Кардифф
Агент Батракова проведет переговоры с «Галатасараем» по отступным за игрока
Вчера, 15:48
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:59
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Агент Батракова проведет переговоры с «Галатасараем» по отступным за игрока
Вчера, 15:48
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:59
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+