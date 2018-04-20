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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Депортиво
Леганес - Депортиво: обзор матча 20 апреля 2018
Леганес
20.04.2018, пятница, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
0 : 0
Завершен
Депортиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Депортиво
90'
Желтая карточка
Адриан
27'
Желтая карточка
Э. Чолак
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
18
Габриэл
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Депортиво
23
Рубен
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
8
Эмре Чолак
ЦП
8
Гильерме
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
7
Лукас
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
24
Хосе Наранхо
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
Депортиво
35
Максим Коваль
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
4-3-3
25
Куэльяр
15
Рико
5
Бустинса
22
Сиовас
2
Сальдуа
14
Эрасо
18
Габриэл
21
Перес
10
Герреро
25
Эль-Жар
39
Амрабат
3-5-2
23
Рубен
6
Альбентоса
5
Шер
16
Луизиньо
8
Чолак
5
Боргес
24
Хуанфран
5
Москера
8
Гильерме
20
Адриан
7
Лукас
Остались в запасе
Леганес
Депортиво
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
35
Максим Коваль
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Леганес - Депортиво
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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