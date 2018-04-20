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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор: обзор матча 20 апреля 2018
Истанбул Башакшехир
20.04.2018, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Кайсериспор
28'
Э. Вишча
67'
А. Туран
90+1'
Э. Элиа
54'
У. Булут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Кайсериспор
ГОЛ! 3:1!
Э. Элиа
Пас отдал
Э. Адебайор
90'
+1
69'
Желтая карточка
С. Баджи
ГОЛ! 2:1!
А. Туран
67'
Желтая карточка
И. Кахведжи
63'
54'
ГОЛ! 1:1!
У. Булут
Пас отдал
Д. Тюрук
ГОЛ! 1:0!
Э. Вишча
Пас отдал
А. Туран
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
29
Вильям
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Кайсериспор
50
Александр Кучер
ЦЗ
38
Эрдаль Озтюрк
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
4-3-1-1
1
Бабакан
80
Кайсара
3
Да Кошта
24
Епуряну
21
Текдемир
11
Элиа
25
Белезоглу
66
Туран
10
Вишча
25
Адебайор
3-4-1
1
Лунг
27
Кана-Бийик
22
Сэпунару
89
Тюран
9
Тюрук
10
Болдрин
25
Баджи
29
Вильям
9
Булут
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Кайсериспор
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
50
Александр Кучер
ЦЗ
38
Эрдаль Озтюрк
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Остались в запасе
50
Александр Кучер
ЦЗ
38
Эрдаль Озтюрк
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Радомир Джалович
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Кайсериспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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