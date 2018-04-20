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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Оренбург-2 - КАМАЗ
Оренбург-2 - КАМАЗ: обзор матча 20 апреля 2018
Оренбург-2
20.04.2018, пятница, 14:00
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 20 тур
2 : 2
Завершен
КАМАЗ
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Статистика матча Оренбург-2 - КАМАЗ
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Матчи команд
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Челябинск-2
1 : 2
01.11.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Рубин-2
1 : 2
19.10.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Оренбург-2
1 : 1
11.10.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Ижевск
3 : 1
04.10.2026
Оренбург-2
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Стадион:
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Оренбург-2
КАМАЗ
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