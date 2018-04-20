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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Лион
Дижон - Лион: обзор матча 20 апреля 2018
Дижон
20.04.2018, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 34 тур
2 : 5
Завершен
Лион
26'
Н. Слити
55'
Н. Слити
4'
М. Депай
50'
В. Розье (АГ)
53'
Н. Фекир
77'
Б. Траоре
82'
М. Корне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Лион
82'
ГОЛ! 2:5!
М. Корне
77'
ГОЛ! 2:4!
Б. Траоре
Пас отдал
М. Корне
ГОЛ! 2:3!
Н. Слити
55'
53'
ГОЛ! 1:3!
Н. Фекир
50'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
В. Розье
Желтая карточка
К. Чан Хун
37'
31'
Желтая карточка
Рафаэл
ГОЛ! 1:1!
Н. Слити
Пас отдал
Ж. Мари
26'
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Депай
Пас отдал
Рафаэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
23
Наим Слити
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
21
Эден Массуема
ЦП
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
4-3-2-1
30
Рейне
4
Хаддади
3
Джилободжи
27
Варро
19
Розье
23
Слити
14
Мари
20
Амалфитано
7
Саммаритано
22
Чан Хун
22
Саид
3-1-1-2-1
1
Лопеш
21
Морель
6
Марсело
2
Рафаэл
29
Тусар
10
Ауа
11
Траоре
10
Фекир
10
Депай
Остались в запасе
Дижон
Лион
26
Фуад Чафик
ПЗ
1
Бенжамин Лерой
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
21
Эден Массуема
ЦП
Главный тренер
Давид Линарес
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
26
Фуад Чафик
ПЗ
1
Бенжамин Лерой
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
21
Эден Массуема
ЦП
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Дижон - Лион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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