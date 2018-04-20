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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Вольфсбург
Боруссия М - Вольфсбург: обзор матча 20 апреля 2018
Боруссия М
20.04.2018, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
3 : 0
Завершен
Вольфсбург
8'
Л. Штиндль
35'
Раффаэл
44'
К. Крамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Вольфсбург
80'
Желтая карточка
М. Арнольд
ГОЛ! 3:0!
К. Крамер
44'
ГОЛ! 2:0!
Раффаэл
35'
13'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
ГОЛ! 1:0!
Л. Штиндль
8'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
16
Якуб Блащиковски
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-2-3-1
1
Зоммер
17
Вендт
28
Гинтер
23
Вестергор
30
Эльведи
6
Закария
23
Крамер
9
Азар
13
Штиндль
7
Хофманн
11
Раффаэл
4-2-2-1
1
Кастелс
12
Вилльям
31
Кнохе
2
Верхаг
25
Брукс
23
Базур
27
Арнольд
10
Малли
10
Дидави
11
Димата
Остались в запасе
Боруссия М
Вольфсбург
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
11
Ренато Штеффен
ПВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Макс Грюн
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
16
Якуб Блащиковски
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Остались в запасе
11
Ренато Штеффен
ПВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Макс Грюн
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
16
Якуб Блащиковски
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча Боруссия М - Вольфсбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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