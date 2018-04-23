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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Ньюкасл
Эвертон - Ньюкасл: обзор матча 23 апреля 2018
Эвертон
23.04.2018, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
51'
Т. Уолкотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Ньюкасл
90'
+1
Желтая карточка
Р. Кенеди
Желтая карточка
И. Гуйе
90'
+1
Желтая карточка
М. Кин
75'
ГОЛ! 1:0!
Т. Уолкотт
51'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
23
Шеймус Коулмен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
3
Лейтон Бэйнс
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
11
Янник Боласи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Эвертон
1
Жоэль
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
4-2-1-3
1
Пикфорд
23
Коулмен
5
Кин
3
Бэйнс
19
Ягиелка
14
Шнейдерлен
5
Гуйе
11
Боласи
23
Тосун
32
Руни
32
Уолкотт
3-2-2-1-2
39
Дубравка
24
Лежен
24
Ласселлс
2
Йедлин
14
Дамметт
30
Ритчи
17
Диаме
26
Шелви
29
Кенеди
22
Перес
19
Слимани
Остались в запасе
Эвертон
Ньюкасл
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Жоэль
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Жоэль
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Эвертон - Ньюкасл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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