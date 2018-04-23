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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Ахмат
Спартак - Ахмат: обзор матча 23 апреля 2018
Спартак
23.04.2018, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 3
Завершен
Ахмат
86'
Л. Адриано
11'
М. Митришев
23'
Исмаэл
50'
Б. Бериша
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Ахмат
ГОЛ! 1:3!
Л. Адриано
Пас отдал
Р. Зобнин
86'
77'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Б. Балай
74'
Замена
О. Роши
️️️️
М. Митришев
70'
Желтая карточка
З. Плиев
69'
Замена
З. Плиев
️️️️
Родолфо
Замена
П. Роша
️️️️
К. Промес
68'
68'
Травма
Родолфо
64'
Желтая карточка
Р. Уциев
Замена
А. Тимофеев
️️️️
А. Самедов
53'
50'
ГОЛ! 0:3!
Б. Бериша
Пас отдал
Родолфо
Замена
Н. Максимович
️️️️
С. Таски
46'
Желтая карточка
Л. Адриано
39'
39'
Желтая карточка
В. Анхель
Желтая карточка
С. Боккетти
29'
23'
ГОЛ! 0:2!
Исмаэл
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Митришев
Пас отдал
Б. Бериша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
29
Зе Луиш
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Милад Мохаммади
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
2
Родолфо
ОП
11
Исмаэл
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
94
Софьян Ханни
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
8
Марио Пашалич
АП
Ахмат
97
Расул Умаев
ВР
13
Александр Шепляков
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Аюб Бацуев
ОП
21
Одисе Роши
ЦП
12
Раванелли
АП
10
Адлан Кацаев
ПП
8
Лео Жаба
ПВ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
4-1-2-1-2
57
Селихов
23
Комбаров
16
Боккетти
35
Таски
38
Ещенко
20
Фернандо
47
Зобнин
19
Самедов
10
Промес
4
Адриано
29
Зе Луиш
4-1-2-2-1
1
Городов
40
Уциев
13
Семенов
4
Анхель
5
Мохаммади
2
Родолфо
11
Исмаэл
0
Швец
95
Митришев
7
Бериша
9
Балай
35
Таски
52
Максимович
52
Максимович
35
Таски
19
Самедов
94
Тимофеев
94
Тимофеев
19
Самедов
10
Промес
32
Роша
32
Роша
10
Промес
2
Родолфо
3
Плиев
3
Плиев
2
Родолфо
95
Митришев
21
Роши
21
Роши
95
Митришев
9
Балай
11
Мбенг
11
Мбенг
9
Балай
Остались в запасе
Спартак
Ахмат
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
33
Марко Петкович
ПЗ
94
Софьян Ханни
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
8
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Массимо Каррера
8
Лео Жаба
ПВ
12
Раванелли
АП
97
Расул Умаев
ВР
13
Александр Шепляков
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Аюб Бацуев
ОП
10
Адлан Кацаев
ПП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
33
Марко Петкович
ПЗ
94
Софьян Ханни
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
8
Марио Пашалич
АП
Остались в запасе
8
Лео Жаба
ПВ
12
Раванелли
АП
97
Расул Умаев
ВР
13
Александр Шепляков
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Аюб Бацуев
ОП
10
Адлан Кацаев
ПП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Статистика матча Спартак - Ахмат
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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