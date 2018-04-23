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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Леванте
Атлетик - Леванте: обзор матча 23 апреля 2018
Атлетик
23.04.2018, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 3
Завершен
Леванте
8'
Р. Гарсия
42'
Э. Барди
44'
Э. Барди
90'
Х. Луис Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Леванте
90'
ГОЛ! 1:3!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
Чема
89'
Желтая карточка
Джейсон
Желтая карточка
У. Нуньес
88'
55'
Желтая карточка
Ж. Лерма
Желтая карточка
Р. Гарсия
53'
45'
Желтая карточка
Э. Барди
44'
ГОЛ! 1:2!
Э. Барди
42'
ГОЛ! 1:1!
Э. Барди
Желтая карточка
А. Итурраспе
41'
ГОЛ! 1:0!
Р. Гарсия
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Леванте
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Леванте
44
Робер Пьер
ЦЗ
16
Саша Лукич
ЦП
23
Джейсон
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
19
Армандо Садику
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Кепа
14
Нуньес
26
Мартинес
12
Сан Хосе
18
Баленсиага
18
де Маркос
8
Итурраспе
14
Сусаета
14
Кордоба
9
Уильямс
14
Гарсия
3-2-2-1-2
13
Ойер
23
Коке
21
Поштиго
5
Чема
19
Лопес
13
Луна
8
Лерма
20
Кампанья
10
Барди
25
Моралес
9
Боатенг
Остались в запасе
Атлетик
Леванте
1
Яго Эррерин
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
23
Джейсон
ПВ
44
Робер Пьер
ЦЗ
16
Саша Лукич
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
19
Армандо Садику
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон
ПВ
44
Робер Пьер
ЦЗ
16
Саша Лукич
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
19
Армандо Садику
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Атлетик - Леванте
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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