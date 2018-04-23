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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Локерен
Антверпен - Локерен: обзор матча 23 апреля 2018
Антверпен
23.04.2018, понедельник, 21:30
Бельгия. Плей-офф, 5 тур
1 : 2
Завершен
Локерен
69'
Г. Хуппертс
84'
М. Мирич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антверпен - Локерен
90'
+2
Желтая карточка
А. Фрейр Скуласон
88'
Желтая карточка
М. Мирич
84'
ГОЛ! 0:2!
М. Мирич
83'
Желтая карточка
Л. Маречек
69'
ГОЛ! 0:1!
Г. Хуппертс
Пас отдал
М. Терки
Начало матча
Статистика матча Антверпен - Локерен
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Антверпен
0 : 2
20.09.2026
Юнион СЖ
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Локерен
3 : 1
17.03.2019
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
1 : 0
10.03.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Локерен
1 : 2
03.03.2019
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
23.02.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Стандард
3 : 1
15.02.2019
Локерен
Информация о матче
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Антверпен
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