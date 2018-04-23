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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Антальяспор
Фенербахче - Антальяспор: обзор матча 23 апреля 2018
Фенербахче
23.04.2018, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 30 тур
4 : 1
Завершен
Антальяспор
14'
А. Шаешу
20'
Р. Сольдадо
62'
Жулиано
90'
М. Вальбуэна
36'
С. Дукара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Антальяспор
ГОЛ! 4:1!
М. Вальбуэна
Пас отдал
Жулиано
90'
78'
Желтая карточка
Шарлес
ГОЛ! 3:1!
Жулиано
Пас отдал
Н. Дирар
62'
Желтая карточка
М. Топал
61'
36'
ГОЛ! 2:1!
С. Дукара
Пас отдал
Майкон
23'
Желтая карточка
Й. Джуру
ГОЛ! 2:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Жулиано
20'
ГОЛ! 1:0!
А. Шаешу
Пас отдал
Жулиано
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
5
Мехмет Топал
ЦП
5
Соуза
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Антальяспор
23
Сакиб Айтач
ЦЗ
33
Диего Анжело
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
70
Шарлес
ЦП
18
Йекта Куртулуш
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Фенербахче
13
Идрисс Камени
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Венсан Янссен
ЦФ
9
Фернандао
ЦФ
Антальяспор
1
Озан Озенк
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
20
Чико
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Демирель
2
Озбайраклы
37
Шкртел
33
Али Калдырым
33
Нойштедтер
5
Топал
8
Дирар
92
Шаешу
5
Соуза
20
Жулиано
9
Сольдадо
4-2-2
33
Анжело
5
Джуру
33
Челустка
23
Айтач
70
Шарлес
18
Куртулуш
11
Майкон
15
Дукара
Остались в запасе
Фенербахче
Антальяспор
13
Идрисс Камени
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Венсан Янссен
ЦФ
9
Фернандао
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
1
Озан Озенк
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
20
Чико
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Венсан Янссен
ЦФ
9
Фернандао
ЦФ
Остались в запасе
1
Озан Озенк
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
20
Чико
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Фенербахче - Антальяспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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