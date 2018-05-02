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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Cибирь
Оренбург - Cибирь: обзор матча 02 мая 2018
Оренбург
02.05.2018, среда, 14:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
1 : 0
Завершен
Cибирь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Оренбург - Cибирь
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Стадион:
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Оренбург
Cибирь
Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
12:43
РПЛ: шансы «Оренбурга» и «Балтики» на победу в матче 15-го тура
09:16
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
Вчера, 17:52
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
Вчера, 17:45
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
Вчера, 12:54
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Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
12:43
РПЛ: шансы «Оренбурга» и «Балтики» на победу в матче 15-го тура
09:16
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
Вчера, 17:52
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
Вчера, 17:45
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
Вчера, 12:54
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«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
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2019.08.13 13:29
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ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
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2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
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