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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Сочи
Спартак-2 - Сочи: обзор матча 02 мая 2018
Спартак-2
02.05.2018, среда, 15:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
2 : 2
Завершен
Сочи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Спартак-2 - Сочи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
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25.10.2026
Спартак-2
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Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
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Спартак-2
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