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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Удинезе
Верона - Удинезе: обзор матча 13 мая 2018
Верона
13.05.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 1
Завершен
Удинезе
20'
А. Барак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Удинезе
Желтая карточка
Ромуло
74'
60'
Желтая карточка
В. Бехрами
40'
Желтая карточка
Самир
Желтая карточка
М. Фоссати
28'
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Барак
Пас отдал
Я. Янкто
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
12
Николас
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
6
Марко Фоссати
ОП
4
Франко Сукулини
ЦП
49
Ромуло
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Удинезе
1
Альбано Биццарри
ВР
33
Самир
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
9
Бруно Петкович
ЦФ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Удинезе
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Андрия Балич
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
4-1-2-2
12
Николас
18
Супрайен
4
Караччоло
26
Вукович
25
Феррари
6
Фоссати
4
Сукулини
49
Ромуло
7
Черчи
93
Фарес
3-5-1-1
1
Биццарри
33
Самир
17
Нуйтинк
5
Данило
17
Стригер Ларсен
7
Де Пауль
85
Бехрами
20
Халлфредссон
21
Янкто
72
Барак
15
Ласанья
Остались в запасе
Верона
Удинезе
17
Роландо Ааронс
ЛВ
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
9
Бруно Петкович
ЦФ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
7
Франческо Дзампано
ПЗ
6
Сванте Ингелссон
АП
6
Али Аднан
ЛЗ
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Андрия Балич
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
17
Роландо Ааронс
ЛВ
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
9
Бруно Петкович
ЦФ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Остались в запасе
7
Франческо Дзампано
ПЗ
6
Сванте Ингелссон
АП
6
Али Аднан
ЛЗ
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Андрия Балич
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Верона - Удинезе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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